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Kadın güreşçiler Dünya Şampiyonası'na ikili kampla hazırlanıyor

- Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Kadın Milli Takımı, Ankara'da Bulgaristan ile ikili kamp yapıyor

Spor 29.08.2019, 11:11
Kadın güreşçiler Dünya Şampiyonası'na ikili kampla hazırlanıyor
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ANKARA (AA) - Kadın Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ankara'da kampa girdi.

Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde toplanan milliler, son etap kamp çalışmaları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Efraim Kahraman yönetimindeki milli takım, Bulgaristan ile ikili kamp yapıyor. Kadın güreşçiler, zorlu şampiyonanın hazırlıklarını 14 Eylül'de tamamlayacak.

Dünya Güreş Şampiyonası, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenecek. Şampiyonada kadınlar kategorisinde müsabakalar 17 Eylül'de başlayacak.

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıklarda sona yaklaştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Her kampta yabancı takımları misafir ediyoruz. Onlar da bizleri tercih ediyor. Kadın güreşinde artık dünyada söz sahibi ülkeler arasındayız. Bundan önceki kampta Moğolistan ve Azerbaycan takımlarıyla beraberdik. Ankara'da da Bulgaristan Milli Takımı ile çalışıyoruz. Bugün ilk antrenmanımızı gerçekleştirdik. Bulgaristan son Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu. Biz de Avrupa üçüncüsü olduk. Güçlü bir ekip, dünya ve Avrupa şampiyonları var. İki taraf açısından da faydalı bir kamp olacağını düşünüyorum. İyi, hedefi büyük olan bir takımız."

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota verecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlarda Evin Demirhan (50 kilo), Zeynep Yetgil (53 kilo), Bediha Gün (55 kilo), Elif Jale Yeşilırmak (57 kilo), Elif Yanık (59 kilo), Aslı Tuğcu (62 kilo), Kadriye Aksoy (65 kilo), Buse Tosun (68 kilo), Beste Altuğ (72 kilo) ve Yasemin Adar (76 kilo) temsil edecek.


#bulgaristan #Dünya Güreş Şampiyonası #güreş #Kadın güreşçiler #kamp
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