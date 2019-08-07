Kadın Judo Milli Takımımız Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor

Erzurum Palandöken’de kampta bulunan Ümit Kadın Milli Takım hazırlık kampında yer alan judokalar, Kazakistan’da yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi; kuvvet, dayanıklılık ve randori antrenmanlarıyla kondisyon depoluyor.

Kazakistan’ın Almati kentinde eylül ayında yapılacak Ümitler Dünya Judo Şampiyonası öncesi, kadın Milli takım aday kadrosu Erzurum Palandöken’de kampa alındı.

KAMP 24 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

24 Ağustos tarihine kadar sürecek kamp döneminde judokalar; kuvvet, dayanıklılık ve randori antrenmanlarıyla şampiyona için kondisyon depolayacak.

KAMPTA BULUNAN SPORCULAR

Günde çift antrenmanla form tutan kadın judoka milli takım hazırlık kampında yer alan isimler şunlar:

Merve Azak, Sıla Ersin, Müberra Güneş, Buketnur Karabulut, Hanife Özcan, Ayten Mediha Yeksan, Duygu Dirgen, Habibe Afyonlu, Ecre Alayıldız, Özlem Yıldız, Doğa Sevgi Süren, Ayşenur Budak, Hümeyra Şeras, Hatice Vandemir, Dilan Cam, İlayda Merve Koçyiğit, Hilal Öztürk, Kübra Konuk, Şilan Bitgin, Ezgi Karademir ve Eda Karademir.