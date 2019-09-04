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Kadın judocular, Ümitler Dünya Şampiyonası'na Ankara'da hazırlanacak

- Kazakistan'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 27 sporcu temsil edecek

Spor 04.09.2019, 10:14 04.09.2019, 14:31
Kadın judocular, Ümitler Dünya Şampiyonası'na Ankara'da hazırlanacak
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ANKARA (AA) - Ümitler Dünya Judo Şampiyonası, 25-28 Eylül tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi temsil edecek 27 sporcu, şampiyonaya Ankara'da hazırlanacak.

Almatı kentindeki şampiyonaya hazırlanacak milliler, çalışmalarını 23 Eylül Pazartesi gününe kadar Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürdürecek.

Şampiyonaya şu ana kadar 68 ülkeden 200'ü kadın, 264'ü erkek olmak üzere toplam 464 sporcu kayıt yaptırdı.

#almati #Eryaman TOHM #judo #kazakistan #Ümitler dünya judo şampiyonası
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