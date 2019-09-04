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Kadın judocular, Ümitler Dünya Şampiyonası'na Ankara'da hazırlanacak
- Kazakistan'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 27 sporcu temsil edecek
Spor 04.09.2019, 10:14
ANKARA (AA) - Ümitler Dünya Judo Şampiyonası, 25-28 Eylül tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek.
Almatı kentindeki şampiyonaya hazırlanacak milliler, çalışmalarını 23 Eylül Pazartesi gününe kadar Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürdürecek.
Şampiyonaya şu ana kadar 68 ülkeden 200'ü kadın, 264'ü erkek olmak üzere toplam 464 sporcu kayıt yaptırdı.