Son Dakika
Muz yüklü gemide 83 kilo kokain ele geçirildi
Maduro, Kolombiya sınırında ’turuncu alarm’ ilan etti
İstanbul’da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 53 bine ulaştı
Ağustos ayında 117 terörist etkisiz hale getirildi
FETÖ’cü 8 eski hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı
Bu inekler sahibiyle oyun oynuyor
Transferin şampiyonu Kayserispor oldu
Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor
Teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi
Ümit Milli Kadın Judo Takımı, Dünya Şampiyonası’na Ankara’da hazırlanıyor

Kadın judocular, Ümitler Dünya Şampiyonası'na Ankara'da hazırlanacak

- Kazakistan'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 27 sporcu temsil edecek

Spor 04.09.2019, 10:14
Kadın judocular, Ümitler Dünya Şampiyonası'na Ankara'da hazırlanacak
banner63


ANKARA (AA) - Ümitler Dünya Judo Şampiyonası, 25-28 Eylül tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi temsil edecek 27 sporcu, şampiyonaya Ankara'da hazırlanacak.

Almatı kentindeki şampiyonaya hazırlanacak milliler, çalışmalarını 23 Eylül Pazartesi gününe kadar Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürdürecek.

Şampiyonaya şu ana kadar 68 ülkeden 200'ü kadın, 264'ü erkek olmak üzere toplam 464 sporcu kayıt yaptırdı.


#almati #Eryaman TOHM’ #judo #kazakistan #Ümitler dünya judo şampiyonası
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@