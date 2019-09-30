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Kadın milli boksörler yumruklarıyla dünyayı devirmek istiyor

Kadın Milli Boks Takımı, Rusya'nın Ulan Ude şehrindeki Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Spor 30.09.2019, 11:32 30.09.2019, 11:57
Kadın milli boksörler yumruklarıyla dünyayı devirmek istiyor

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kadın Milli Boks Takımı, Rusya'nın Ulan Ude şehrindeki Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği çalışmalarını tamamlayan ve şampiyonanın düzenleneceği Rusya'nın Ulan Ude şehrine giden milli takımın hedefi büyük.

Milli sporcuların 6 sıklette madalya mücadelesi vereceği şampiyonada 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 57 kiloda Satı Burcu, 60 kiloda Sema Çalışkan, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, 75 kiloda Şennur Demir ve 81 kiloda Elif Güneri ringe çıkacak.

Kadın Milli Boks Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınlar milli takımı olarak bugüne kadar çok güzel sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Dünya Şampiyonası'ndan da madalyalarla dönmek istediklerini vurgulayan Süme, şunları dile getirdi:

"Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bizim asıl amacımız, gayemiz 2020. Olimpiyatlara kilitlendik. Londra ve Paris'te iki olimpiyat elemesi var. Bizim ilk hedefimiz Londra'dan olimpiyat vizelerini alıp bu stresten kurtulmak. Ülke olarak, boks camiası olarak insanlar beklenti içinde. Bütün sıkletlerde katılmak istiyoruz."

Dünya Şampiyonası'na 6 sıklette katılacaklarını hatırlatan Süme, "Gönül istiyor ki en az 2 altın madalya olsun. Biz en iyisini yapmak için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız." dedi.

Takım kaptanı Şennur Demir ise güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade ederek, "Arkadaşlarımızla birlikte Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'mızı söyleyip bayrağımızı dalgalandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

Milli boksör Sema Çalışkan da kariyerinde 4 Avrupa ikinciliği, 2 dünya üçüncülüğü ve 7 Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu söyledi.

Hedeflerinin büyük olduğunu aktaran Sema, şunları kaydetti:

"Hedefim olimpiyatlara gitmek ama ondan önce Dünya Şampiyonası var. Dünya Şampiyonası bu sefer çok daha zorlu olacak. Çok iyi çalıştık. Benim hedefim dünya şampiyonluğu."

Şampiyonada müsabakalar 3 Ekim'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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