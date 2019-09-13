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Kadın milli boksörlerin Kastamonu kampı başladı

- Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanan milli takımın kampına 6 sporcu katılıyor

Spor 13.09.2019, 14:44
Kadın milli boksörlerin Kastamonu kampı başladı
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KASTAMONU (AA) - Kadın Milli Boks Takımı, Rusya'da ekim ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara şampiyona katılacak 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 57 kiloda Satı Burcu, 60 kiloda Sema Çalışkan, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, 75 kiloda Şennur Demir, 81 kiloda Elif Güneri katılıyor.

Kadın Milli Boks Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen ay İspanya'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi bir başarı grafiği çizdiklerini belirtti.

Dünya Şampiyonası'na 6 sıklette katılacaklarını belirten Süme, "Kampta 4 erkek partner sporcumuz var. Bu sporcularımızı arkadaşlarına yardımcı olmaları için kampa davet ettik. Eylül ayının 20'sine kadar burada kamptayız. Sonra Rusya'da da 10 günlük bir kamp yapacağız. Takım olarak iyiyiz. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda güzel sonuçlar elde edeceğiz. Limitlerimizin en üstünü zorlayacağız." diye konuştu.

Hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu vurgulayan Süme, çalışmaları bu doğrultuda sürdürdüklerini kaydetti.

#boks #Dünya Boks Şampiyonası #Kadın Milli Boks Takımı #kastamonu #rusya
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