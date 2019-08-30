Kadın milli futbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı





İSTANBUL (AA) -grup eleme müsabakası için Kosova'da bulunan'nı kamp yaptığı otelde kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlı ekibin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ile çektirdiği fotoğraf paylaşıldı.



