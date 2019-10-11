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Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 40. sezon başlıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor 11.10.2019, 13:23 11.10.2019, 13:35
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 40. sezon başlıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 40. sezon heyecanı yarın ve 13 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Sezonun açılış karşılaşmasında Samsun Canik Belediyespor ile Adana Basketbol karşı karşıya gelecek. İlk hafta ayrıca derbi heyecanı da yaşanacak ve Fenerbahçe, Beşiktaş’ı ağırlayacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise Galatasaray, Çankaya Üniversitesi’ni konuk edecek.

Basketbol Süper Ligi’nde geride kalan 39 sezonda en çok 14 kez ile Fenerabahçe şampiyon oldu. Sarı-lacivertlileri 13 kez ile Galatasaray takip etti. Bu iki takımın yanı sıra Beşiktaş ile ODTÜ’nün 3’er, şampiyonlukları bulunuyor. Ligde ayrıca Botaşspor ve MTA 2, İstanbul Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi de 1’er şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bu sezon Çankaya Üniversitesi ve Elazığ İl Özel İdare ligin yeni takımları olarak yer alacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ilk hafta programı şöyle:

YARIN

14.00 Samsun Canik Belediyespor - Adana Basketbol

15.15 Fenerbahçe - Beşiktaş

16.00 BOTAŞ - OGM Ormanspor

17.00 İzmit Belediyespor - Elazığ İl Özel İdare

17.30 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediyespor

13 Ekim Pazar

15.15 Galatasaray - Çankaya Üniversitesi

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#spor #kadın #Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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