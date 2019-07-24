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Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Kura Çekimi Yarın
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonunun kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.
Spor 24.07.2019, 12:44 24.07.2019, 13:04
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Kura Çekimi Yarın
Geride kalan sezon Fenerbahçe’nin şampiyonluğu ile tamamlanan Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon heyecanı için fikstür kura çekimi yarın yapılacak. Saat 13.00’de düzenlenecek kura çekimiyle Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonunun fikstürü belli olacak.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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