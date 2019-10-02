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Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yeni isim sponsoru
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsorluğu için Herbalife Nutrition ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Spor 02.10.2019, 12:46 02.10.2019, 13:18
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsorluğu için Herbalife Nutrition ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Sponsor firma Türkiye genel müdürü Ediz Haksal ise dünyanın birçok ülkesinde kulüplerin ve sporcuların sponsorluklarını üstlendiklerini aktararak, "Yeni sezonda Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin heyecanına eşlik etmenin ve isim sponsorluğunu üstlenmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" açıklamasını yaptı.
(Bora Akyol/İHA)
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