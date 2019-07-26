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Kadınlar Basketbolda Fikstür Çekildi

Kadınlar Basketbol Süper Lig’de 2019-2020 sezonu fikstürünün kura çekimi İstanbul’da gerçekleştirildi. Kura çekimine; Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Serbülent Şengün, Federasyon Kadın Ligleri Müdürü Murat Tümer, TBF yetkilileri ile ligde yer alacak takımların temsilcileri katıldı.

Spor 26.07.2019, 13:28 Tuğçe Hanım
Kadınlar Basketbolda Fikstür Çekildi

Kura çekimi TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün’ün açılış konuşması ve ardından TBF Kadın Ligleri Müdürü Murat Tümer’in kura çekimi ile ilgili teknik detayları paylaşması ile başladı. Kura çekimini gerçekleştiren takımların temsilcileri de gelecek sezon için bütün takımlara başarı ve şans dileklerini iletti.

İLK HAFTA MAÇLARI

Kura çekimi sonucunda KBSL’de ilk hafta eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Botaş – OGM Ormanspor

Çukurova Basketbol – Hatay Büyükşehir Belediyespor

Samsun Canik Belediye – Adana Basketbol

Fenerbahçe – Beşiktaş

İzmit Belediyespor – Elazığ İl Özel İdare

Bellona Kayseri Basketbol – Mersin Büyükşehir Belediyesi

Galatasaray – Çankaya Üniversitesi

SEZON 12 EKİMDE BAŞLAYACAK

Kadınlar Basketbol Süper Lig’de 2019-2020 sezonu maçları 12 Ekim'de başlayacak ve ilk yarı 5 Ocak 2020'de sona erecek. İkinci yarı müsabakaları ise 11 Ocak 2020'de başlayacak olup, normal sezon 12 Nisan 2020'de tamamlanacak.

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