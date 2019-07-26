Kadınlar Basketbolda Fikstür Çekildi
Kadınlar Basketbol Süper Lig’de 2019-2020 sezonu fikstürünün kura çekimi İstanbul’da gerçekleştirildi. Kura çekimine; Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Serbülent Şengün, Federasyon Kadın Ligleri Müdürü Murat Tümer, TBF yetkilileri ile ligde yer alacak takımların temsilcileri katıldı.
Kura çekimi TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün’ün açılış konuşması ve ardından TBF Kadın Ligleri Müdürü Murat Tümer’in kura çekimi ile ilgili teknik detayları paylaşması ile başladı. Kura çekimini gerçekleştiren takımların temsilcileri de gelecek sezon için bütün takımlara başarı ve şans dileklerini iletti.
İLK HAFTA MAÇLARI
Kura çekimi sonucunda KBSL’de ilk hafta eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Botaş – OGM Ormanspor
Çukurova Basketbol – Hatay Büyükşehir Belediyespor
Samsun Canik Belediye – Adana Basketbol
Fenerbahçe – Beşiktaş
İzmit Belediyespor – Elazığ İl Özel İdare
Bellona Kayseri Basketbol – Mersin Büyükşehir Belediyesi
Galatasaray – Çankaya Üniversitesi
SEZON 12 EKİMDE BAŞLAYACAK
Kadınlar Basketbol Süper Lig’de 2019-2020 sezonu maçları 12 Ekim'de başlayacak ve ilk yarı 5 Ocak 2020'de sona erecek. İkinci yarı müsabakaları ise 11 Ocak 2020'de başlayacak olup, normal sezon 12 Nisan 2020'de tamamlanacak.
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|Takımlar
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|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0