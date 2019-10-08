



ANKARA (AA) - Rusya'da devam eden Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu ve Şennur Demir, çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ulan Ude kentinde düzenlenen organizasyonun 6. gününde 2 milli sporcu ringe çıktı.

51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, Ermeni rakibi Anush Grigoryan'ı mağlup etti.

75 kiloda Türkiye'yi temsil eden Şennur Demir de Avustralyalı Caitlin Anne Parker ile yaptığı müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmalarını kazanan milli sporcular Buse Naz ve Şennur, adlarını çeyrek finale yazdırdı.



