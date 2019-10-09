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Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası
- Milli sporcu Busenaz Sürmeneli çeyrek finale yükseldi
Spor 09.10.2019, 15:03
ANKARA (AA) - Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda Türkiye'yi temsil eden Busenaz Sürmeneli, çeyrek finale yükseldi.
69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli, İtalyan Assunta Canfora'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Şampiyona yarın çeyrek final müsabakalarıyla devam edecek.
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