Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası
- Milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri, yarı finale yükseldi
Spor 10.10.2019, 16:35
ANKARA (AA) - Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda çeyrek finalde mücadele eden 4 milli sporcudan 3'ü, yarı finale yükseldi.
Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo çeyrek final müsabakasında Çinli rakibi Zongju Cai'yi, 69 kilo çeyrek final maçında Busenaz Sürmeneli, İrlandalı rakibi Christina Desmond'u, 81 kilo çeyrek final karşılaşmasında da Elif Güneri, Alman rakibi Irina Nicoletta Schonberger'i mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Şennur Demir ise 75 kilo çeyrek finalinde Faslı rakibi Khadija Mardi'ye yenilerek şampiyonaya veda etti.
Şampiyonada yarı final müsabakaları, 12 Ekim Cumartesi günü yapılacak.
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