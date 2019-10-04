Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası: Busenaz 2. turda

ANKARA (AA) - Milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 2. tura yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ulan Ude kentinde devam eden Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın ikinci gününde Busenaz Sürmeneli ringe çıktı.

Busenaz, 69 kiloda mücadelesinde Avusturalyalı rakibi Kaye Frances Scott'u mağlup ederek, ikinci tura adını yazdırdı.

Türkiye'nin 6 sporcuyla yer aldığı şampiyona 14 Ekim Pazartesi günü sona erecek.