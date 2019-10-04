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Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası: Busenaz 2. turda
- Milli sporcu Busenaz Sürmeneli 2. tura yükseldi
Spor 04.10.2019, 17:12 04.10.2019, 17:42
ANKARA (AA) - Milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 2. tura yükseldi.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ulan Ude kentinde devam eden Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın ikinci gününde Busenaz Sürmeneli ringe çıktı.
Türkiye'nin 6 sporcuyla yer aldığı şampiyona 14 Ekim Pazartesi günü sona erecek.
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