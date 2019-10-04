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Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası

- Milli sporcu Busenaz Sürmeneli 2. tura yükseldi

Spor 04.10.2019, 17:12
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası
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ANKARA (AA) - Milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 2. tura yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ulan Ude kentinde devam eden Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın ikinci gününde Busenaz Sürmeneli ringe çıktı.

Busenaz, 69 kiloda mücadelesinde Avusturalyalı rakibi Kaye Frances Scott'u mağlup ederek, ikinci tura adını yazdırdı.

Türkiye'nin 6 sporcuyla yer aldığı şampiyona 14 Ekim Pazartesi günü sona erecek.


#boks #Busenaz Sürmeneli #Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası #rusya
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