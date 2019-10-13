Son Dakika
Resulayn’da yaşayan sivilden Suriye Milli Ordusu’na teşekkür
"Belediyeler bu yasadan son derece mutlu olacak"
Futbol: Toplu sonuç
Pentagon: “Bin askerimizi Suriye’nin güneyine çekiyoruz”
Erbil'de "Barış Pınarı Harekatı" anlatıldı
Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nun vurduğu bölgelerde kurtarma çalışmaları sürüyor

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 3 final

- Rusya'da düzenlenen organizasyonda 81 kiloda Türkiye'yi temsil eden Elif Güneri, adını finale yazdırdı - Şampiyonada yarın Elif Güneri, Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli, altın madalya için ringe çıkacak

Spor 12.10.2019, 16:16
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 3 final


ANKARA (AA) - Rusya'da devam eden Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda ringe çıkan milli sporcu Elif Güneri, finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'nin ardından Elif Güneri de adını finale yazdırdı.

81 kilo yarı final müsabakasında Vietnamlı Huong Ngyuen Thi'yi mağlup eden Elif Güneri, şampiyonada finale yükselen üçüncü milli sporcu oldu.

Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Busenaz Sürmeneli (69 kilo) ve Elif Güneri, yarın altın madalya için ringe çıkacak.

Elif Güneri, Rus Zenfira Magomedalieva, Busenaz Sürmeneli, Çinli Liu Yang, Buse Naz Çakıroğlu da bir diğer Rus sporcu Liliya Aetbaeva ile finalde karşılaşacak.

Dünya Şampiyonası'nda final müsabakaları yarın TSİ 11.00'de başlayacak.


#Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası #elif güneri #boks
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@