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Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 3 final
- Rusya'da düzenlenen organizasyonda 81 kiloda Türkiye'yi temsil eden Elif Güneri, adını finale yazdırdı - Şampiyonada yarın Elif Güneri, Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli, altın madalya için ringe çıkacak
Spor 12.10.2019, 16:16
ANKARA (AA) - Rusya'da devam eden Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda ringe çıkan milli sporcu Elif Güneri, finale yükseldi.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'nin ardından Elif Güneri de adını finale yazdırdı.
Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Busenaz Sürmeneli (69 kilo) ve Elif Güneri, yarın altın madalya için ringe çıkacak.
Elif Güneri, Rus Zenfira Magomedalieva, Busenaz Sürmeneli, Çinli Liu Yang, Buse Naz Çakıroğlu da bir diğer Rus sporcu Liliya Aetbaeva ile finalde karşılaşacak.
Dünya Şampiyonası'nda final müsabakaları yarın TSİ 11.00'de başlayacak.
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