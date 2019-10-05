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Kadınlar Hentbol Süper Liginde Yenimahalle Belediye galip

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta maçları yapıldı.

Spor 05.10.2019, 20:40 05.10.2019, 21:27
Kadınlar Hentbol Süper Liginde Yenimahalle Belediye galip
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İSTANBUL (AA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta maçları yapıldı.

İlk haftada oynanan müsabakaların skorları şöyle:

Muratpaşa Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başakspor: 33-25

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 32-25

Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor: 30-28

Pazarspor-Kastamonu Belediyespor: 21-43

#1. hafta #HENTBOL #Kadınlar Hentbol Süper Ligi
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