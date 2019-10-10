Kadınlar voleybol liginde 36. sezon başlıyor

İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Kadınlar voleybol liginde 36. sezon, Karayolları ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak maçla başlayacak.

"Vestel Venus Sultanlar Ligi" adıyla oynanmaya devam edecek deplasmanlı ligde şampiyonluk rekoru Eczacıbaşı'nda bulunuyor. Turuncu-beyazlılar, lig tarihinde 16 şampiyonlukla en fazla mutlu sona ulaşan takım oldu.

Deplasmanlı ligin ilk sezonu 1984-1985'ten, 1988-1989'a kadar üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Eczacıbaşı, 1999-2003 yıllarında da arka arkaya 5 defa kupayı müzesine götürdü.

Ligde 2011-2012 sezonu final serisinde VakıfBank Türk Telekom'a 2-0 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, 16. şampiyonluğunu kazandı.

Eczacıbaşı'nın deplasmanlı lig öncesinde de üst üste 12 şampiyonluğu bulunuyor.

- Fenerbahçe 5 kez şampiyon oldu

Fenerbahçe, ligde 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ilk şampiyonluğunu 2008-2009 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010 ve 2010-2011'de de şampiyon olarak üst üste 3 kez kupayı kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da lig şampiyonluğunu elde etti.

- VakıfBank'ın şampiyonlukları

VakıfBank, ligde son 5 sezonda 3 şampiyonluk kazandı.

Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı, 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

Deplasmanlı ligde VakıfBank takımının 3 (1991-1992, 1996-1997, 1997-1998) şampiyonluğu, VakıfBank ile Güneş Sigorta'nın birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ekibinin de 2 (2003-2004, 2004-2005) şampiyonluğu bulunuyor. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

2012-2013 sezonunda play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 üstünlük kurarak şampiyon olan VakıfBank, 7 yıllık özlemini sonlandırdı. VakıfBank, 2013-2014 sezonunda da play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 3-1 geçerek, üst üste iki kez mutlu sona ulaştı.

VakıfBank, 2015-2016, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsledi.

- Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluğu yok

Lig tarihinde Emlak Bankası 3 kez mutlu sona ulaştı.

Türk sporunun "Üç büyükler"inden Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

- Şampiyonlar

Kadın voleybolunda geride kalan 35 sezonun şampiyonları şunlar:

SezonŞampiyon 1984-1985Eczacıbaşı 1985-1986Eczacıbaşı 1986-1987Eczacıbaşı 1987-1988Eczacıbaşı 1988-1989Eczacıbaşı 1989-1990Emlak Bankası 1990-1991Emlak Bankası 1991-1992VakıfBank 1992-1993Güneş Sigorta 1993-1994Eczacıbaşı 1994-1995Eczacıbaşı 1995-1996Emlak Bankası 1996-1997VakıfBank 1997-1998VakıfBank 1998-1999Eczacıbaşı 1999-2000Eczacıbaşı 2000-2001Eczacıbaşı 2001-2002Eczacıbaşı 2002-2003Eczacıbaşı 2003-2004VakıfBank Güneş Sigorta 2004-2005VakıfBank Güneş Sigorta 2005-2006Eczacıbaşı 2006-2007Eczacıbaşı 2007-2008Eczacıbaşı Zentiva 2008-2009Fenerbahçe Acıbadem 2009-2010Fenerbahçe Acıbadem 2010-2011Fenerbahçe Acıbadem 2011-2012Eczacıbaşı VitrA 2012-2013VakıfBank 2013-2014VakıfBank 2014-2015Fenerbahçe Grundig 2015-2016VakıfBank 2016-2017Fenerbahçe 2017-2018VakıfBank 2018-2019VakıfBank