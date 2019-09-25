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Kadınlar voleybolda Şampiyonlar Kupası İzmir'de sahibini bulacak

İZMİR (AA) - Kadınlar voleybolda VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA arasındaki "2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası" müsabakası, 9 Ekim Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2018-2019...

Spor 25.09.2019, 18:56
Kadınlar voleybolda Şampiyonlar Kupası İzmir'de sahibini bulacak


İZMİR (AA) - Kadınlar voleybolda VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA arasındaki "2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası" müsabakası, 9 Ekim Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile Kupa Voley sahibi Eczacıbaşı VitrA takımlarının karşılaşacağı "2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası" müsabakasının 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de, İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacağı belirtildi.

Müsabakanın TRT Spor'dan naklen yayınlanacağı kaydedildi.

#Eczacıbaşı VitrA #Spor Toto #Şampiyonlar Kupası #vakıfbank
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