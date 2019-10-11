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Kadınlarda basketbol sezonu derbi maç ile başlıyor

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasındaki derbi maçta, Fenerbahçe Öznur Kablo ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek

Spor 11.10.2019, 10:45 11.10.2019, 10:58
Kadınlarda basketbol sezonu derbi maç ile başlıyor


İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasındaki derbi maçta, Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak.

Fenerbahçe Öznur Kablo, 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 86-62 yenerek, sezona kupayla başladı.

Fenerbahçe, geçen sezon play-off çeyrek finalinde Beşiktaş'a iki maçta da üstünlük kurarak, yarı finale yükselmişti.



#Beşiktaş #basketbol #Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi #Fenerbahçe Öznur Kablo #derbi
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