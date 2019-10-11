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Kadınlarda basketbol sezonu derbi maç ile başlıyor
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasındaki derbi maçta, Fenerbahçe Öznur Kablo ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek
Spor 11.10.2019, 10:45 11.10.2019, 10:58
İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasındaki derbi maçta, Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak.
Fenerbahçe, geçen sezon play-off çeyrek finalinde Beşiktaş'a iki maçta da üstünlük kurarak, yarı finale yükselmişti.
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