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Kaleci, saha zemininde açılan çukurları battaniye ile kapattı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde oynanan amatör maçta kaleci, sahadaki çukurları yanında getirdiği battaniye ile kapattı.
Spor 29.09.2019, 14:01 29.09.2019, 14:05
Mardin’in Nusaybin ilçesinde oynanan amatör maçta kaleci, sahadaki çukurları yanında getirdiği battaniye ile kapattı.
Mardin 2. Amatör Ligi’nden Mardin Işık Spor Kulübü’ne bağlı Nusaybin Diclespor ile Kızıltepe Star Spor takımları karşılaştı. Nusaybin Şehir Stadyumu zemininde bulunan sentetik çimin yıpranması ve özellikle kalecilerin sürekli yaralanması nedeniyle Nusaybin Diclespor kalecisi Ahmet Ay, sahaya yanında getirdiği battaniye ile çıktı.
Ay, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Nusaybin Şehir Stadyumu’ndaki bozuk zemini iyileştirmelerini istediklerini sözlerine ekledi.
(İHA)
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