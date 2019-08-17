Son Dakika
Kaleci Samassa hastaneye kaldırıldı
Süper Lig’in ilk hafta karşılaşmalarından Sivasspor-Beşiktaş müsabakasında yaralanan Sivassporlu kaleci Samassa ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Spor 17.08.2019, 22:57
Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısının son dakikasında Boyd’nin sert müdahalesinde Sivasspor kalecisi Samassa yerde kaldı. Body’de kafasından yaralandı. Samassa aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkarken dengesini kaybederek yere yığıldı. Kaleci ambulansla hastaneye kaldırıldı.(Oğuzhan Sarzep /İHA)
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