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Kaplan'dan göreve devam mesajı

- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: - "Milli arayı iyi değerlendirip yeniden kenetlenerek bu süreçten çıkacağız" - "Futbolcularımız da teknik ekip olarak biz de hatalarımızdan ders alacağız. Üzdüğümüz taraftarlarımıza ve Gençlerbirliği camiasına kendimizi affettireceğiz"

Spor 02.09.2019, 11:19
Kaplan'dan göreve devam mesajı
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ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Süper Lig'de ilk 3 maçını kaybeden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Milli arayı iyi değerlendirip yeniden kenetlenerek bu süreçten çıkacağız." dedi.

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildikleri maça ilişkin, "İyi bir rakibe karşı maçın büyük bölümünde üstün oynadık. Ancak maçın son bölümlerinde maalesef akıcı oyunumuzu sergilemekten uzak bir görüntü ile sahadaydık. Bir puana üzülecekken sahadan puansız ayrıldık. Bunun nedenlerini sorgulamaya vakit kaybetmeden başladık." ifadelerini kullandı.

Takımın başında olduğunun mesajını veren Kaplan, şunları kaydetti:

"Futbolcularımızla toplantı yaptık. Onlara olan güvenimizi hatırlattık. Milli arayı iyi değerlendirip yeniden kenetlenerek bu süreçten çıkacağız. Futbolcularımız da teknik ekip olarak biz de hatalarımızdan ders alacağız. Üzdüğümüz taraftarlarımıza ve Gençlerbirliği camiasına kendimizi affettireceğiz."

Gençlerbirliği, bir sezon aranın ardından döndüğü Süper Lig'de ilk hafta Çaykur Rizespor'a 1-0, ikinci hafta Gazişehir Gaziantep'e 4-1, üçüncü hafta da dün Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olmuştu.

#futbol #Gençlerbirliği #Mustafa Kaplan #süper lig
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