Kaplan'dan göreve devam mesajı
- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: - "Milli arayı iyi değerlendirip yeniden kenetlenerek bu süreçten çıkacağız" - "Futbolcularımız da teknik ekip olarak biz de hatalarımızdan ders alacağız. Üzdüğümüz taraftarlarımıza ve Gençlerbirliği camiasına kendimizi affettireceğiz"
ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Süper Lig'de ilk 3 maçını kaybeden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Milli arayı iyi değerlendirip yeniden kenetlenerek bu süreçten çıkacağız." dedi.
Takımın başında olduğunun mesajını veren Kaplan, şunları kaydetti:
"Futbolcularımızla toplantı yaptık. Onlara olan güvenimizi hatırlattık. Milli arayı iyi değerlendirip yeniden kenetlenerek bu süreçten çıkacağız. Futbolcularımız da teknik ekip olarak biz de hatalarımızdan ders alacağız. Üzdüğümüz taraftarlarımıza ve Gençlerbirliği camiasına kendimizi affettireceğiz."
Gençlerbirliği, bir sezon aranın ardından döndüğü Süper Lig'de ilk hafta Çaykur Rizespor'a 1-0, ikinci hafta Gazişehir Gaziantep'e 4-1, üçüncü hafta da dün Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olmuştu.