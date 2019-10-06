Karadeniz derbisinde ilk yarı Rizespor'un: 1-0
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının ilk yarısı, yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Abdullah Durak, Diomande, Boldrin, Oğulcan Çağlayan, Samudio
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Novak (Dk. 31 Doğan Erdoğan), Obi Mikel, Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth
Gol: Dk. 23 Melnjak (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Obi Mikel, Dk. 14 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor), Dk. 14 Chatziisaias, Dk. 33 Diomande (Çaykur Rizespor)
RİZE (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının ilk yarısı, yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
6. dakikada sağdan ceza sahası içerisine giren Sörloth'un yerden ortasında, penaltı noktasında Nwakaeme'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu çelmeyi başardı.
23. dakikada Abdullah Durak'ın ara pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Melnjak'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
40. dakikada defansın arkasına sarkan Samudio'nun sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
45+2. dakikada Sosa'nın ceza sahası içine girdikten sonra yerden pasında Nwakaeme'nin bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan filelere gitmekte olan topu kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Öte yandan kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören minik Çaykur Rizespor taraftarı Esila Tüfekçi için Çaykur Rizespor taraftarlarları maçta "Bugün bütün kötülükleri unutun. Esila'ya kalp arıyoruz." yazılı pankart açtı.
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