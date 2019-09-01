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Karadeniz Offroad Kupası
- Organizasyonun 4. ayak yarışları Trabzon'da başladı
Spor 01.09.2019, 12:45
TRABZON (AA) - Trabzon Offroad Kulübü ile Akçaabat Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen Karadeniz Offroad Kupası'nın 4. ayak yarışları, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde başladı.
Zorlu parkurdan geçen sporcular, zamana karşı yarışarak en kısa sürede bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı. Bazı araçların parkurda zorlandığı görüldü.
Toplam 29 aracın katıldığı organizasyonda sporcular, birbirlerine üstünlük kurmak için kıyasıya mücadele verdi.
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