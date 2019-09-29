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Karagümrük - Akhisarspor maçını balkondan izlediler
Bu sezon ilk kez sahasında oynayan Fatih Karagümrük’ün Akhisarspor maçında stadın çevresindeki apartmanlardan taraftarlar, mücadeleyi balkonlarından takip etti.
Spor 29.09.2019, 16:26
Bu sezon ilk kez sahasında oynayan Fatih Karagümrük’ün Akhisarspor maçında stadın çevresindeki apartmanlardan taraftarlar, mücadeleyi balkonlarından takip etti.
Bazı taraftarlar, stadyumun konumundan dolayı çevresinde bulunan apartmanlardaki balkonlarından ve pencerelerden karşılaşmayı takip etti. Taraftarlar, pencere ve balkondan tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın/İHA)
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