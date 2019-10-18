Karagümrük maçı taktikleri çalışıldı

TFF 1. Lig’in 8. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’le karşılaşacak olan Osmanlıspor bu maçın taktiklerini çalıştı.

Osmanlıspor, Fatih Karagümrük’le oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenmana tedavisi devam Halil İbrahim Esen ve soğuk algınlığı bulunan Beykan Şimşek katılmadı.

Başkent ekibi, antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra saha kenarına kurulu istasyonlarda kısa kuvvet çalışması yapan oyuncular, tam sahada taktik ağırlı maçla antrenmanı sonlandırdı.