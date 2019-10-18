Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul etti
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek”
Nuri Pakdil vefat etti
Tel Abyad’da Ermeni kilisesi güvende
Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde EYP ve tuzaklayıcılar temizlenmeye başladı

Karagümrük maçı taktikleri çalışıldı

TFF 1. Lig’in 8. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’le karşılaşacak olan Osmanlıspor bu maçın taktiklerini çalıştı.

Spor 18.10.2019, 15:58 Tuğçe Hanım
Karagümrük maçı taktikleri çalışıldı

TFF 1. Lig’in 8. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’le karşılaşacak olan Osmanlıspor bu maçın taktiklerini çalıştı.

Osmanlıspor, Fatih Karagümrük’le oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenmana tedavisi devam Halil İbrahim Esen ve soğuk algınlığı bulunan Beykan Şimşek katılmadı.

Başkent ekibi, antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra saha kenarına kurulu istasyonlarda kısa kuvvet çalışması yapan oyuncular, tam sahada taktik ağırlı maçla antrenmanı sonlandırdı.

banner62
#spor #Karagümrük #Fatih Karagümrük #Osmanlıspor
Yorumlar (0)
20°
sağanak
Namaz Vakti 18 Ekim 2019
İmsak 05:32
Güneş 06:56
Öğle 12:39
İkindi 15:41
Akşam 18:12
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@