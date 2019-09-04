İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünün düzenlediği "Karakartal'ın İzinde Beşiktaş" fotoğraf yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen fotoğraf yarışması sonuçlandı. Toplam 145 fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada, 3 başarı, 3 de mansiyon olmak üzere toplamda 6 fotoğraf ödüle değer görülürken, 17 fotoğraf da sergilenmeye hak kazandı.

Beşiktaş Müzesi'nde gerçekleştirilen ödül törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı, müze müdürü Saime Canan Cürgen, jüri üyeleri ve eser sahipleri katıldı.

Yarışma kapsamında açılan sergiyi gezen Fikret Orman, fotoğrafları incelerken eser sahipleriyle de sohbet etti. Başarı ve mansiyon ödülüne layık görülen fotoğrafları çekenlere sertifikalarını veren Orman, kartal heykeli de hediye etti.

Başarı ödülü kazanan 3 eser sahibi Vodafone Park'ta 1 sezon boyunca geçerli olmak üzere VIP koltuk, mansiyon ödülü kazanan 3 eser sahibi ise sezonluk kombine biletle ödüllendirildi.

Beşiktaş Müzesi'ndeki sergi 20 Ekim 2019'a kadar ziyarete açık olacak.