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Karaman: "İyi bir kazanım elde ettik"
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda deplasmanda Yunanistan’ın AEK takımı karşısında elde edilen 3-1’lık galibiyetin önemli bir kazanım olduğunu söyledi.
Spor 22.08.2019, 23:54
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda deplasmanda Yunanistan’ın AEK takımı karşısında elde edilen 3-1’lık galibiyetin önemli bir kazanım olduğunu söyledi.
Futbolun doğrularını yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Karaman, şunları söyledi:
"Bizim adımıza oldukça memnun edici sonuç. Rakibimizi de tebrik ediyorum şartlar ne olursa olsun futbol oynamaya çalıştılar. Bizim açımızdan bu skor sevindirici ama iki ayaklı düşündüğümüz zaman henüz biten bir şey yok. İkinci maça da en iyi şekilde hazırlanacağız, umarım arzu ettiğimiz oyunu oynar ve sonucu alırız."(Gökmen Şahin/İHA)
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