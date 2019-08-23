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Karaman: "İyi bir kazanım elde ettik"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda deplasmanda Yunanistan’ın AEK takımı karşısında elde edilen 3-1’lık galibiyetin önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Spor 22.08.2019, 23:54
Karaman: "İyi bir kazanım elde ettik"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda deplasmanda Yunanistan’ın AEK takımı karşısında elde edilen 3-1’lık galibiyetin önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Ülkemiz adına 3-1’lik skor iyi bir kazanım" ifadesini kullanarak, "Bir tarafta ülkeden uzak olmamız bir şeyi değiştirmiyor. Orada acı gözyaşı varsa tabi ki ona katılacağız. Şehitlerimiz var, makamları zaten cennet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Futbolun doğrularını yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Karaman, şunları söyledi:

"Bizim adımıza oldukça memnun edici sonuç. Rakibimizi de tebrik ediyorum şartlar ne olursa olsun futbol oynamaya çalıştılar. Bizim açımızdan bu skor sevindirici ama iki ayaklı düşündüğümüz zaman henüz biten bir şey yok. İkinci maça da en iyi şekilde hazırlanacağız, umarım arzu ettiğimiz oyunu oynar ve sonucu alırız."

(Gökmen Şahin/İHA)
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