Karapürçek Yağlı Güreşleri 5 yıl sonra yeniden
- Çeyrek asırlık organizasyon, 15 Eylül'de Karapürçek'te izleyicilerle buluşacak - Güreşlerde bu yıl ilk kez işitme engelli sporcular da er meydanına çıkacak
ANKARA (AA) - Anadolu’nun çeyrek asırlık er meydanı Karapürçek Yağlı Güreşleri, 5 yıl aradan sonra yeniden 15 Eylül Pazartesi günü izleyicisiyle buluşacak.
Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, güreşler bu yıl belediye başkanı Asım Balcı'nın talimatıyla yeniden düzenlenecek.
Organizasyona yaklaşık bin 200 sporcunun katılması bekleniyor.
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz, Kırkpınar ikincisi Orhan Okulu ve üçüncüsü Hamza Köseoğlu, Karapürçek Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkacak.
- İşitme engelliler ilk kez er meydanında olacak
Karapürçek Yağlı Güreşleri'nde bu yıl bir ilke de imza atılacak.
Güreşlerde bu yıl ilk kez işitme engelli sporcular da er meydanına çıkacak.
Türkiye'de ilk kez böyle bir uygulamanın yapılacağını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bu yıl hem yağlı güreş tarihinde bir ilk yaşatmak, hem de engelli sporcularımızı motive etmek için böyle bir yenilik yapalım dedik. Bu yıl engelli sporcularımız kendi boylarında er meydanına çıkacaklar. Oldukça renkli görüntüler yaşanacağına inanıyorum." görüşlerini paylaştı.
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