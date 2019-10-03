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Karate 1 Premier Lig'de 6. etap Rusya'da

- Moskova'daki lig müsabakalarında Türkiye'yi 17 sporcu temsil edecek

Spor 03.10.2019, 13:40
Karate 1 Premier Lig'de 6. etap Rusya'da
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ANKARA (AA) - Karate 1 Premier Lig'de sezonun altıncı etabı yarın Rusya'da başlayacak.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Moskova'da düzenlenecek ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da puan veren müsabakalarda Türkiye'yi 6 kadın ve 11 erkek sporcu temsil edecek.

Dünya Karate Federasyonunun önemli organizasyonları arasında yer alan ve "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Karate 1 Premier Lig’in altıncı etabına 85 ülkeden 642 karateci katılacak.

Moskova’daki organizasyonda final müsabakaları 6 Ekim Pazar günü yapılacak. Final müsabakaları saat 09.30'da başlayacak ve Sportstv'den naklen yayımlanacak.

Karate 1 Premier Lig’de mücadele edecek Türk sporcular ise şöyle:

Kadınlar:

Ferdi Kata: Dilara Eltemur

Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan

Kumite 61 kilo: Merve Çoban

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur

Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu


Erkekler:

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Kumite 60 kilo: Eray Şamdan

Kumite 67 kilo: Burak Uygur

Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut

Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş

Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu

Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Kutluhan Duran, Enes Özdemir


#Karate #Karate 1 Premier Lig #moskova #rusya
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