Son Dakika
Milli motosikletçiler Portekiz'de piste çıkacak
"Aile kulübü"nün yeni hedefi dünya şampiyonluğu
Masa tenisi: Avrupa Takımlar Şampiyonası
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Karapürçek Yağlı Güreşleri 5 yıl sonra yeniden
Tokat Belediye Plevne'de yeni sezon hazırlıkları
Karate 1 Premier Lig'de beşinci etap Japonya'da
3 milyar insan Türkiye'yi izleyecek
CHP'den çocuk onkolojisi hastanesi talebi
MAKS Türkiye Tanıtım Toplantısı

Karate 1 Premier Lig'de beşinci etap Japonya'da

- Başkent Tokyo'da 6-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi, 10 erkek ve 6 kadın sporcu temsil edecek

Spor 20.09.2019, 19:38
Karate 1 Premier Lig'de beşinci etap Japonya'da


ANKARA (AA) - Karate 1 Premier Lig'de sezonun beşinci etabı 6-8 Eylül tarihlerinde Japonya'da yapılacak.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını sürdüren milliler, başkent Tokyo'daki müsabakalara 10 erkek ve 6 kadın sporcuyla çıkacak.

Dünya Karate Federasyonunun önemli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig müsabakalarına 79 ülkeden, 649 karateci katılacak.

Tokyo'daki organizasyonda madalya müsabakaları 8 Eylül Pazar günü yapılacak.

Karate 1 Premier Lig'de Türkiye’yi temsil edecek sporcular ve sıkletleri şöyle:

Kadınlar:

Ferdi Kata: Dilara Eltemur

Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan

Kumite 61 kilo: Merve Çoban

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur

Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu

Erkekler:

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Kumite 60 kilo: Eray Şamdan

Kumite 67 kilo: Burak Uygur

Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut

Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş

Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu

Takım kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir






#japonya #tokyo #Karate #beşinci etabı #Karate 1 Premier Lig
Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
İmsak 05:04
Güneş 06:28
Öğle 12:47
İkindi 16:13
Akşam 18:56
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Göztepe 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Başakşehir 4 4
16. Kayserispor 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Balıkesirspor 5 7
9. Erzurum BB 5 7
10. Adana Demirspor 4 6
11. İstanbulspor 5 6
12. Adanaspor 5 5
13. Altınordu 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Bournemouth 6 10
4. Tottenham 5 8
5. M. United 5 8
6. Leicester City 5 8
7. Chelsea 5 8
8. Arsenal 5 8
9. West Ham 5 8
10. Everton 5 7
11. Southampton 6 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Osasuna 5 7
9. Levante 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Real Betis 5 5
14. Valencia 4 4
15. Mallorca 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@