Karate 1 Premier Lig'de beşinci etap Japonya'da
- Başkent Tokyo'da 6-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi, 10 erkek ve 6 kadın sporcu temsil edecek
ANKARA (AA) - Karate 1 Premier Lig'de sezonun beşinci etabı 6-8 Eylül tarihlerinde Japonya'da yapılacak.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını sürdüren milliler, başkent Tokyo'daki müsabakalara 10 erkek ve 6 kadın sporcuyla çıkacak.
Dünya Karate Federasyonunun önemli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig müsabakalarına 79 ülkeden, 649 karateci katılacak.
Tokyo'daki organizasyonda madalya müsabakaları 8 Eylül Pazar günü yapılacak.
Karate 1 Premier Lig'de Türkiye’yi temsil edecek sporcular ve sıkletleri şöyle:
Kadınlar:
Ferdi Kata: Dilara Eltemur
Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55 kilo: Tuba Yakan
Kumite 61 kilo: Merve Çoban
Kumite 68 kilo: Eda Eltemur
Erkekler:
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Kumite 60 kilo: Eray Şamdan
Kumite 67 kilo: Burak Uygur
Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut
Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş
Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu
Takım kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir