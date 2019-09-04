Karate 1 Premier Lig'de beşinci etap Japonya'da





ANKARA (AA) - Karate 1 Premier Lig'de sezonun beşinci etabı 6-8 Eylül tarihlerinde Japonya'da yapılacak.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını sürdüren milliler, başkent Tokyo'daki müsabakalara 10 erkek ve 6 kadın sporcuyla çıkacak.

Dünya Karate Federasyonunun önemli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig müsabakalarına 79 ülkeden, 649 karateci katılacak.

Tokyo'daki organizasyonda madalya müsabakaları 8 Eylül Pazar günü yapılacak.

Karate 1 Premier Lig'de Türkiye’yi temsil edecek sporcular ve sıkletleri şöyle:

Kadınlar:

Ferdi Kata: Dilara Eltemur



Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu



Kumite 55 kilo: Tuba Yakan



Kumite 61 kilo: Merve Çoban



Kumite 68 kilo: Eda Eltemur



Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu

Erkekler:

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Kumite 60 kilo: Eray Şamdan



Kumite 67 kilo: Burak Uygur



Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut



Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş



Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu



Takım kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir



















