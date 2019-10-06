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Karate 1 Premier Lig'de Türk sporculardan 3 madalya

- Rusya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Türk sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı

Spor 06.10.2019, 20:13
Karate 1 Premier Lig'de Türk sporculardan 3 madalya


İSTANBUL (AA) - Karate 1 Premier Lig'in altıncı etabına ev sahipliği yapan Rusya'da, milli sporcular 3 madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'da gerçekleştirilen turnuvada Türk sporcular bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya elde etti.

Megasport Arena'daki müsabakalarda Türkiye'ye tek altın madalyayı Ali Sofuoğlu, Kutluhan Duran ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımı getirdi. Ay-yıldızlı ekip, İtalya ile karşılaştığı finalde 25.88 puan alarak rakibinin bir puan önünde üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.

Kumite 60 kiloda ise Eray Şamdan, finalde Makedon Emil Pavlov'a 3-1 kaybetti ve gümüş madalya aldı.

Eda Eltemur da Avrupa üçüncüsü İtalyan Silvia Semeraro'yu 2-1 yenerek bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyonda 85 ülkeden 642 karateci mücadele etti. Ay-yıldızlı ekip, 6 kadın, 11 erkek sporcu ile turnuvada yer aldı.

Kadınlar ferdi kata dalında Dilara Eltemur ve kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol turnuvayı beşinci olarak tamamladı.

Karate 1 Premier Lig'de 2019 sezonu İspanya'da tamamlanacak. Madrid’de düzenlenecek yedinci etap, 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.


#Karate #Karate 1 Premier Lig #rusya
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