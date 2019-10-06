Karate 1 Premier Lig'de Türk sporculardan 3 madalya
- Rusya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Türk sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı
İSTANBUL (AA) - Karate 1 Premier Lig'in altıncı etabına ev sahipliği yapan Rusya'da, milli sporcular 3 madalya kazandı.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'da gerçekleştirilen turnuvada Türk sporcular bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya elde etti.
Megasport Arena'daki müsabakalarda Türkiye'ye tek altın madalyayı Ali Sofuoğlu, Kutluhan Duran ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımı getirdi. Ay-yıldızlı ekip, İtalya ile karşılaştığı finalde 25.88 puan alarak rakibinin bir puan önünde üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.
Kumite 60 kiloda ise Eray Şamdan, finalde Makedon Emil Pavlov'a 3-1 kaybetti ve gümüş madalya aldı.
2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyonda 85 ülkeden 642 karateci mücadele etti. Ay-yıldızlı ekip, 6 kadın, 11 erkek sporcu ile turnuvada yer aldı.
Kadınlar ferdi kata dalında Dilara Eltemur ve kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol turnuvayı beşinci olarak tamamladı.
Karate 1 Premier Lig'de 2019 sezonu İspanya'da tamamlanacak. Madrid’de düzenlenecek yedinci etap, 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:20
|Güneş
|06:43
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:30
|Yatsı
|19:48
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Konyaspor
|7
|12
|4. Fenerbahçe
|7
|11
|5. Gaziantep FK
|6
|11
|6. Antalyaspor
|7
|11
|7. Malatyaspor
|7
|10
|8. Galatasaray
|7
|10
|9. Trabzonspor
|6
|9
|10. Göztepe
|7
|9
|11. Başakşehir
|6
|8
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Çaykur Rizespor
|6
|8
|15. Ankaragücü
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|6
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Altınordu
|7
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|7
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Southampton
|8
|7
|17. Everton
|8
|7
|18. Norwich City
|8
|6
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Atletico Madrid
|8
|15
|3. Granada
|8
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Real Valladolid
|8
|10
|13. Eibar
|8
|9
|14. Celta de Vigo
|8
|9
|15. Real Betis
|8
|9
|16. Deportivo Alaves
|8
|8
|17. Getafe
|7
|7
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2