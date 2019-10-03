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Karate Milli Takımı Rusya’da tatamiye çıkacak

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’de sezonun altıncı etabı Rusya’da yapılacak. Bu seviye bir organizasyona ilk kez ev sahipliği yapacak Moskova’daki müsabakalar 4-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Spor 03.10.2019, 11:21 03.10.2019, 11:36
Karate Milli Takımı Rusya’da tatamiye çıkacak
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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’de sezonun altıncı etabı Rusya’da yapılacak. Bu seviye bir organizasyona ilk kez ev sahipliği yapacak Moskova’daki müsabakalar 4-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Hedefini Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları olarak belirleyen Karate Milli Takımı, bu sezon yedi etap üzerinden organize edilen Karate 1 Premier Lig’in Rusya etabında tatamiye çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek müsabakalarda tam kadro mücadele edecek.

Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) önemli organizasyonları arasında yer alan ve karatenin ‘Şampiyonlar Ligi’ olarak kabul edilen Karate 1 Premier Lig’in altıncı etabına ev sahipliği yapacak Moskova’daki organizasyona, 85 ülkeden 642 karateci kayıt yaptırdı.

CSKA Moskova’nın basketbol maçlarına ev sahipliği yapan Megasport Arena’daki turnuvada ülkemizi 6 kadın, 11 erkek karateci temsil edecek.

Moskova’daki organizasyonda madalya müsabakaları 6 Ekim Pazar günü yapılacak. Türkiye’yi temsil edecek milli karateciler şöyle:

KADINLAR

Ferdi Kata: Dilara Eltemur

Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55kg: Tuba Yakan

Kumite 61kg: Merve Çoban

Kumite 68kg: Eda Eltemur

Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu

ERKEKLER

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Kumite 60kg: Eray Şamdan

Kumite 67kg: Burak Uygur

Kumite 75kg: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut

Kumite 84kg: Uğur Aktaş

Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu

Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Kutluhan Duran, Enes Özdemir

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Karate 1 Premier Lig #Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları #spor #rusya #Karate Milli Takımı
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