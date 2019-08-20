Karate Milli Takımı sezonun ikinci yarısına hazırlanıyor

Temmuz 2018’de başlayan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları hazırlıkları kapsamında yoğun bir takvimden çıkan Karate Milli Takımımız, 2. Avrupa Oyunları’nın ardından yaptığı kısa tatil sonrası sezonun ikinci yarısı hazırlıklarına başladı.

İkinci yarı kamp çalışmalarına Sakarya’da başlayan Mili Takım’da Başantrenör Levent Aydemir, yoğun bir takvimden çıktıklarını belirterek, “Ana hedefimiz Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kapsamında çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu süreçte neredeyse arka arkaya gelen müsabakalara çıktık ve geride bıraktığımız süreçte sporcularımız önemli sonuçlara imza attı. Her galibiyetin olimpiyat yolunda puan değeri taşıdığı yoğun takvim döneminde hedefimize ulaştığımızı söyleyebilirim. Sezonun ilk yarısını noktaladığımızda sporcularımızın Tokyo 2020 sıralamasında ilk 10 içerisinde yer aldığını görüyoruz” dedi.

Avrupa Oyunları’nın ardından kısa bir dinlenme süreci geçirdiklerini hatırlatan Başantrenör Levent Aydemir, “Sezonun ikinci yarısı bizim için yine yoğun geçecek ve bu süreci de başarılı bir şekilde noktalamak istiyoruz. İkinci etap çalışmaları için Sakarya’yı tercih ettik. Burada hem güç hem de oksijen depoluyoruz. Eylül ayının ilk haftasında Tokyo’da yapılacak Karate 1 Premier Lig etabıyla yoğun müsabaka takvimimize başlayacağız” dedi.

İLK SINAV TOKYO'DA

Milli takım, sezonun ikinci yarısının ilk müsabakasına Japonya’da çıkacak. Karate 1 Premier Lig’de sezonun dördüncü etabına ev sahipliği yapacak Tokyo’daki müsabakalar, 6-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.