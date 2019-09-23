Karete Milli Takımımız "1 A Serisi"ni 3 altın ile kapattı

Karate 1 A Serisi'nde 2019 sezonu Şili'nin Santiago kentinde sona erdi. Ay-yıldızlı ekibimiz, üç altın, bir bronz madalya kazandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren organizasyonlar arasında yer alan Karate 1 A Serisi’nde sezonun dördüncü ve son etabı Şili’de düzenlendi. 20-22 Eylül tarihleri arasında Santiago kentinde gerçekleşen organizasyonda Milli karateciler çıktıkları final müsabakalarında galip gelerek üç altın, bir bronz madalya ile Karate 1 A Serisi’nde 2019 sezonunu noktaladı.

Dünya Karate Federasyonu’nun önemli organizayonları arasında yer alan Karate 1 A Serisi’nin Santiago etabında 72 ülkeden 804 karateci mücadele etti. Ay-yıldızlı ekibimiz 7 kadın, 12 erkek sporcuyla ülkemizi temsil etti.

SERAP KAYIPSIZ İLERLİYOR

2019 sezonunda çıktığı kota müsabakalarından madalyasız dönmeyen Serap Özçelik Arapoğlu, Şili’de de kürsünün zirvesinde yer aldı. Olimpik sıralamanın bir numaralı ismi, kumite 50 kilo finalinde karşılaştığı Venezuelalı Yorgelis Salazar’ı normal süresi 0-0 biten müsabakada hakem kararıyla mağlup etti. Altın madalya kazanan Milli karateci, Karate 1 A Serisi’nin İstanbul etabında da şampiyon olmuş, Salzburg ve Montreal’de ise bronz madalya kazanmıştı.

ÜÇÜNCÜ FİNALİNDE İKİNCİ ALTIN

Karate 1 A Serisi’nin 2019 sezonunda yapılan Salzburg ve İstanbul etaplarında final yapan Eray Şamdan, Santiago’da da aynı başarıyı tekrarlayarak kapanışı altın madalya ile yaptı.

Kumite 60 kilo finalinde Japon Sago Naoto ile karşılaşan Milli karateci, normal süresi 0-0 biten müsabakayı hakem kararıyla 5-0 kazandı. Karate 1 A Serisi’nde sezonu altın madalya ile noktalayan Eray, İstanbul’da altın, Salzburg’da gümüş, Montreal’de de bronz madalyayı boynuna asmıştı.

UĞUR AKTAŞ DÖRTTE DÖRT YAPTI

Olimpik puanlamada ilk basamakta yer alan Uğur Aktaş, Karate 1 A Serisi’nde 2019 sezonunun tüm etaplarında finale kalarak önemli bir performans sergiledi.

İranlı Zabihollah Poorshab ile kumite 84 kilo finalinde karşılaşan Aktaş, 1-1 biten müsabakada ilk puanı alan taraf olduğu için galip gelen isim oldu. Salzburg ve İstanbul’da gümüş madalya kazanan Milli karateci, Montreal’in ardından Santiago’da da altın madalya kazanarak Karate 1 A Serisi’nde sezonu zirvede tamamladı.

TÜRK FİNALİ SOFUOĞLU’NUN

Erkekler ferdi kata dalında iki Türk sporcu bronz madalya için karşı karşıya geldi. Dünya üçüncüsü Ali Sofuoğlu, 25.24 puan alan Emre Vefa Göktaş’ın 0.76 puan önünde yer aldı. Olimpik sıralamada üçüncü durumda bulunan Ali, Karate 1 A Serisi’nin İstanbul ve Montreal etaplarının ardından üst üste üçüncü bronz madalyasını kazandı.

DİLARA BEŞİNCİLİKTE KALDI

Kadınlar ferdi kata üçüncülük mücadelesinde Japon Emiri Iwamoto ile karşılaşan Dilara Eltemur, 25.08 puan alarak rakibinin 0.8 puan gerisinde beşincilikle organizasyonu noktaladı.

A SERİSİ’NDE 27 MADALYA

Karate 1 kapsamında düzenlenen ve 2019’da dört etaptan oluşan A Serisi’nde sezon Şili’de tamamlandı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren organizasyonda etaplara sırasıyla Salzburg (Avusturya), İstanbul (Türkiye), Montreal (Kanada) ve Santiago (Şili) kentleri ev sahipliği yaptı.

Türk karateciler, dört etap sonunda 11 altın, 6 gümüş ve 10 bronz madalya kazanırken, Türkiye en başarılı üç ülke arasında yer aldı.

Karate 1 kapsamında düzenlenen Premier Lig’de ise 2019 sezonu yedi etap üzerinden yapılırken, Moskova ve Madrid’deki müsabakalar ile organizasyon tamamlanacak.