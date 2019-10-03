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Kaş'ta serbest dalış ve paletli yüzme şenliği

3. CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası, ikinci gün yarışlarıyla devam etti. Kadınlarda Yaren Türk, 1 dakika 40 saniyede gerçekleştirdiği 35 metrelik dalışıyla sabit ağırlık paletsiz kategorisinde ikinci oldu.

Spor 03.10.2019, 16:10 03.10.2019, 16:34
Kaş'ta serbest dalış ve paletli yüzme şenliği

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 3. CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları tamamlandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ve Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından İnceboğaz açıklarında düzenlenen organizasyonun ikinci gününde 4 ülkeden 9 sporcu, sabit ağırlık paletsiz kategorisinde yarıştı.

CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası erkeklerde, Brezilya'dan Raphael Gustavo Dalmieda Vilamiu, 2 dakika 10 saniyede gerçekleştirdiği 46 metrelik dalışıyla altın, Kazakistan'dan Batry Yagofarov, 1 dakika 40 saniyede gerçekleştirdiği 35 metrelik dalışıyla gümüş, Rus Vsevolod Atmazhitov ise 1 dakika 20 saniyede gerçekleştirdiği 31 metrelik dalışıyla bronz madalya kazandı.

Kadınlarda ise Rus Olga Davydova 2 dakika 50 saniyede 56 metrelik dalışıyla birinci olurken, Türk sporcular Yaren Türk 1 dakika 46 saniyede 30 metrelik dalışıyla gümüş, Selinay Kök 40 saniyede 15 metrelik dalışıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

TSSF Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nın sabit ağırlık paletsiz kategorisinde ise altın madalyalar, Yaren Türk ve Görkem Gedik'in oldu.

Öte yandan, yarışlar sırasında fenalaşan sporculara Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerince müdahale edildi.

Etkinlik, 5 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#antalya #kaş #serbest dalış #Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu
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