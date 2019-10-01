Kaş'ta serbest dalış ve paletli yüzme şenliği

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesi, su altı serbest dalış ve paletli yüzme branşlarında 1'i uluslararası 3 önemli organizasyona ev sahipliği yapıyor.

3. CMAS-TSSF Kaş Başka Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası, Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Paletli Yüzme Açık Su Federasyon Kupası mücadelelerinin yer aldığı organizasyon, açılış töreniyle Antalya'nın Kaş ilçesinde başladı.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen etkinlik öncesi, kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, CMAS'ın uluslararası yarışma programında yer alan 3. CMAS-TSSF Kaş Başka Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası'nın yarından itibaren Kaş'ta start alacağını ve mavi derinliklerde 4 gün süreyle heyecan yaşanacağını söyledi.

Organizasyonda her türlü güvenlik ve sağlık önleminin alındığını ifade eden Özen, "Yedi ülkenin başarılı sporcuları, sabit ağırlık, paletsiz sabit ağırlık, çift paletli sabit ağırlık ve ip destekli sabit ağırlık kategorilerinde Dünya Kupası'nı kazanmak için nefeslerini tutacak. Sporun en derin noktasından madalya kürsüsüne uzanan başarılı dalışların sevincini, her akşam burada yapacağımız ödül törenlerinde hep birlikte yaşayacağız." şeklinde konuştu.

Törene, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Kaş Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Murat Erdoğan ve vatandaşlar katıldı.

Dünya Kupası kapsamında, aralarında dünya rekortmeni Rus Alexey Molchanov'un da yer aldığı 7 ülkeden 5'i kadın 16 sporcu, İnceboğaz Belediye Halk Plajı'nın açıklarında 2-5 Ekim tarihlerinde mücadale edecek.

Türkiye'yi Hüseyin Cavlı ile Fatih Mehmet Sevük'ün temsil edeceği Dünya Kupası'nda, Rusya, ABD, Polonya, Kazakistan, Kolombiya, Brezilya ve Türkiye'den sporcular, sabit ağırlık (CW), paletsiz sabit ağırlık (CNF), çift paletli sabit ağırlık (CW-BF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) kategorilerinde yarışacak.

Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda ise Dünya Kupası yarışmasıyla eş zamanlı olarak 7'si kadın 27 sporcu, yine sabit ağırlık, paletsiz sabit ağırlık, çift paletli sabit ağırlık ve ip destekli sabit ağırlık kategorilerinde mücadele verecek.

Öte yandan, aynı tarihlerde gerçekleştirilecek Paletli Yüzme Açık Su Federasyon Kupası yarışmalarına 8 kulüpten 19 erkek, 18 kadın sporcu katılacak. Sporcular, Kaş Leymona Beach Club açıklarında, monopalet ile çift palette 1000 metre, 4000 metre ve 4x1000 metre karma bayrak yarışında mücadele edecek. Yarışmalarda büyükler ve gençler kategorilerinde sporcular palet vuracak.