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Kasapoğlu gençlerle beraber yürüdü
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent ve genç gönüllüler ile birlikte "beraber yürüyelim" etkinliğine katıldı.
Spor 22.09.2019, 13:31
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent ve genç gönüllüler ile birlikte "beraber yürüyelim" etkinliğine katıldı.
Bahçelievler 7. Cadde’de bisiklet kortejiyle başlayan yürüyüşün Anıttepe Parkı’nda son bulması bekleniyor.(İHA)
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|5
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|4
|10
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|5
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|8
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|7
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|5
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