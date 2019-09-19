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Kasımpaşa, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kasımpaşa, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında karşı karşıya geleceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 19.09.2019, 15:39 19.09.2019, 15:50
Kasımpaşa, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında karşı karşıya geleceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kasımpaşa, Süper Lig’in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında karşı karşıya geleceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması gerçekleştiren lacivert-beyazlı ekip, 5’e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan pas ve şut çalışmalarıyla idmanı tamamladı.
Kasımpaşa, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 14.00’te yapacağı antrenman ile tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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