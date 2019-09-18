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Kasımpaşa, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında karşı karşıya geleceği Antalyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Spor 18.09.2019, 15:44 18.09.2019, 16:44
Kasımpaşa, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında karşı karşıya geleceği Antalyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Kasımpaşa, Süper Lig’in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü 15.00’te mücadelede edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başladı. Pas ve 5’e 2 top kapma yapan lacivert-beyazlı ekip, çift kalede yapılan taktik çalışma ile antrenmanı noktaladı.

Kasımpaşa, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 13.00’te yapacağı antrenman ile sürdürecek.

(İHA)

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