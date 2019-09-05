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Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör...
Spor 05.09.2019, 22:55 06.09.2019, 00:55
İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale taktik maç yapıldı.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
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