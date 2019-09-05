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Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör...

Spor 05.09.2019, 11:36 05.09.2019, 12:53
Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları
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İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, salonda çalıştı.

Antrenman takım halinde salonda ısınma hareketleri ve esneme çalışması ile başladı. İdman, kuvvet istasyonlarından oluşan parkurdaki çalışmalarla tamamlandı.

Kasımpaşa, Galatasaray maçının hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

#antrenman #futbol #Galatasaray #kasımpaşa #süper lig
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