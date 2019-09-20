Son Dakika
Taha Akgül, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan Rakhimov’u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi
Uğur Mısırlıoğlu tahliye edildi
VakıfBank’a Uzakdoğu’dan 140 milyon dolarlık yeni kaynak
Kadın yazarların Çankaya buluşması...
Demetevler'de 2 evden 45 ton çöp çıktı!
"Kentsel dönüşümde başarının anahtarı, kaliteli beton"
Başkan Altınok, Keçiörenli gazilerle yemekte buluştu
Samsung'tan teknolojinin geleceğine ilişkin önemli mesajlar
Sabancı Holding, çimento sektöründe 50 yılı geride bıraktı
Filli Boya “Zafere Selam” projesiyle Çanakkale ruhuna sahip çıkıyor

Kasımpaşa ile Antalyaspor 17. randevuda

Kasımpaşa, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Antalyaspor ile ligde 17. kez mücadele edecek.

Spor 20.09.2019, 11:12 20.09.2019, 11:21
Kasımpaşa ile Antalyaspor 17. randevuda
banner63

Kasımpaşa, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Antalyaspor ile ligde 17. kez mücadele edecek.

Kasımpaşa, Süper Lig’in 5. haftasında yarın saat 15.00’te Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Antalyaspor ile oynanacak. İki takım bugüne kadar ligde 16 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda kırmızı-beyazlılar 10 galibiyet alırken, lacivert-beyazlılar ise 2 kez kazanan taraf oldu. 4 maç ise beraberlikle tamamlandı.

PAŞA GALİBİYETE HASRET

2019-2020 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan Kasımpaşa, ilk 4 haftada 1 puan toplayabildi. 3 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunan lacivert-beyazlılar, ligde 4. hafta itibariyle 18. sırada bulunuyor. Paşa, Antalyaspor maçından 3 puan alarak, ilk galibiyeti ile çıkış yakalamanın peşinde.

SON 3 SEZONUN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nda ilk 4 haftada 1 puan alan Kasımpaşa, son 3 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu’nda 4 haftada 7 puan toplayan lacivert-beyazlılar, Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nda ise 4’te 4 yaparak 12 puan almıştı. Paşa, bu sezon topladığı 1 puan ile son 3 sezonun ilk 4 haftasındaki en kötü performansı yapmış oldu.

DÜDÜK KORAY GENÇERLER’DE

İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek. Gençerler’in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Özgür Ertem yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Hakan Ülker görev alacak.

(İHA)

#spor #Antalyaspor #süper lig #kasımpaşa
Yorumlar (0)
23°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
İmsak 05:04
Güneş 06:28
Öğle 12:47
İkindi 16:13
Akşam 18:56
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@