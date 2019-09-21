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Kasımpaşa ilk galibiyetini aldı
Süper Lig’in 2019-2020 sezonunda ilk 4 haftada galibiyet alamayan Kasımpaşa, 5. haftada oynadığı Antalyaspor’u 3-0 mağlup ederek, 3 puanla tanışmış oldu.
Spor 21.09.2019, 18:05
Süper Lig’in 2019-2020 sezonunda ilk 4 haftada galibiyet alamayan Kasımpaşa, 5. haftada oynadığı Antalyaspor’u 3-0 mağlup ederek, 3 puanla tanışmış oldu.
MAME’DEN 2 GOL 1 ASİST
Antalyaspor mücadelesinde Kasımpaşa’nın sezon başında kadrosuna kattığı Mame Thiam etkili performansı ile dikkat çekti. Senegalli forvet müsabakanın 60 ve 80. dakikalarında iki gol kaydederken, 53. dakikada da Mustafa Pektemek’in golünü ise hazırlayan isim oldu. 26 yaşındaki futbolcu bu maçla birlikte ligde 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.(Bora Akyol - Uygar Aydın/İHA)
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