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Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde...

Spor 09.10.2019, 14:19
Kasımpaşa, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı.

Antrenman dayanıklılık ve koşu çalışmaları ile tamamlandı.

Kasımpaşa, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

#antrenman #futbol #İstikbal Mobilya Kayserispor #kasımpaşa #süper lig
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