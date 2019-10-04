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Kasımpaşa, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Spor 04.10.2019, 16:49 04.10.2019, 17:12
Kasımpaşa, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

İttifak Holding Konyaspor müsabakası öncesi son idmanını gerçekleştiren Kasımpaşa, tesislerinde kampa girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#antrenman #futbol #İttifak Holding Konyaspor #kasımpaşa #süper lig
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