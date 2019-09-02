Son Dakika
PTT Genel Müdürü 2 bin 500 yıllık postaneyi inceledi
Saman yüklü kamyon alev alev yandı
Kasımpaşa, Linnes’i kiraladı
Sivas’ta trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ’da deprem
Luiz Gustavo Fenerbahçe’de
Florin Andone Galatasaray’da
105 yaşında hacı oldu: Tek isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek
Boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdü
D.G. Sivasspor, Barış Yardımcı’yı renklerine kattı

Kasımpaşa, Linnes’i kiraladı

Kasımpaşa, transferin son gününde Galatasaray’dan Linnes’i bedelsiz olarak kiraladı. Norveçli futbolcu Kasımpaşa’ya 1 yıllık imza atacak.

Spor 02.09.2019, 19:50
Kasımpaşa, Linnes’i kiraladı
banner63

Kasımpaşa, transferin son gününde Galatasaray’dan Linnes’i bedelsiz olarak kiraladı. Norveçli futbolcu Kasımpaşa’ya 1 yıllık imza atacak.

Kasımpaşa, Ricardo Quaresma transferinin ardından Galatasaray’dan Martin Linnes’i de kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takımla yollarını ayıran Norveçli oyuncu, Kasımpaşa ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Kasımpaşa, Galatasaray’a kiralama ücreti ödemeyecek.

(Bozhan Memiş/İHA)
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@